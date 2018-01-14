الغاء الغرامات الخاصة بالبطاقات المفقودة لجميع الناخبين بالمحافظات

2018/01/14 | 12:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مدير مفوضية انتخابات ديالى أحمد مزبان العزاوي، اليوم الأحد، عن إلغاء الغرامات الخاصة بالبطاقات المفقودة لجميع الناخبين في المحافظات.

وذكر العزاوي في حديث صحفي، إن "المفوضية العليا للانتخابات قررت إلغاء الغرامات الخاصة بالبطاقات المفقودة لجميع الناخبين في المحافظات".

وأشار الى، أن "القرار جرى تعميمه لكافة مكاتب المفوضية بالمحافظات، وجرى تطبيقه حرفيا ودعوة من فقدوا بطاقاتهم الانتخابية الى استلام بطاقات جديدة وفق الاليات المعمول بها".

الجدير بالذكر ان المفوضية فرضت غرامة مالية تبلغ 25 ألف دينار لكل مواطن فقد بطاقته الانتخابية.انتهى/س

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