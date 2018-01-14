هل اقتربت معركة صنعاء

2018/01/14 | 23:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عدن (اليمن) – أعلن ضابط يمني كبير الاحد ان القوات الموالية للحكومة تنتظر التوجيهات لدخول صنعاء بعد ان اصبحت على بعد كيلومترات عدة من العاصمة اليمنية الخاضعة للحوثيين منذ 2014.

بالتزامن وفي محافظة صعدة، المعقل الرئيسي للحوثيين، تمكنت قوات الجيش الوطني التابعة لحكومة الرئيس عبدربه منصور هادي الأحد من تحرير عدد من المواقع.

وزار المتحدث باسم التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن العقيد تركي المالكي اليوم الأحد جبهة نهم شرقي العاصمة صنعاء برفقة وفد حكومي في زيارة هي الأولى من نوعها بحسب بيان للجيش اليمني.

وذكر العقيد عبدالله الشندقي الناطق الرسمي للمنطقة العسكرية السابعة في الجيش اليمني في بيان إن المالكي زار اليوم جبهة نهم بصحبة وفد حكومي برئاسة وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني ووكيل الوزارة عبدالباسط القاعدي.

وبحسب البيان، أكد قائد المنطقة العسكرية السابعة اللواء ناصر الذيباني "حرص الجيش الوطني على احترام القانون الدولي وقواعد الاشتباك في الحرب ومراعاته لوضع المدنيين الذين تتخذهم المليشيات دروعا بشرية وكذلك الأطفال الأسرى الذين تزج بهم إلى محارق الموت".

وذكر الذيباني "لا تفصلنا عن العاصمة صنعاء سوى عدة كيلومترات وننتظر توجيهات القيادة السياسية والعسكرية لنكون قريبا داخل العاصمة صنعاء".

وكانت القوات الحكومية المدعومة من التحالف بقيادة السعودية قد حققت في وقت سابق تقدما ميدانيا في محافظة البيضاء الاستراتيجية الحدودية مع ثماني محافظات أخرى بينها محافظة ريف العاصمة صنعاء.

ويسعى الجيش الحكومي مدعوما بالتحالف العربي لاستكمال السيطرة على مديرية نهم التي تبعد عن صنعاء قرابة 55 كم والانتقال لمديرية أرحب القريبة من مطار صنعاء الدولي.

من جهة أخرى، قال المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية "إن قوات الجيش تمكنت صباح اليوم من تحرير منطقه العواضي والسعراء وسوق البقع و أجزاء من جبال العليب في جبهة البقع شرق المحافظة".

واوضح المركز الإعلامي على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن قوات الجيش نفذت هجوما مباغتاً على ميليشيات الحوثي الانقلابية في تلك المواقع، وأن التقدم ما زال مستمرا لاستكمال عملية تحرير ما تبقى من المحافظة.

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