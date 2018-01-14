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محلل سياسي: سوريا وروسيا لن تسمحا بالمساومات حول
2018/01/14 | 23:40
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- قال نضال السبع، المحلل السياسي اللبناني، إن دخول تركيا إلى منطقة إدلب في سوريا، لم يكن بعيداً عن الاتفاق مع جبهة النصرة "الإرهابي".

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