تأسيس تحالف نصر العراق .. اليوم

2018/01/14 | 23:40

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في سياسة 14 يناير, 2018 15 زيارة

بغداد/SNG- أعلن في بغداد اليوم14يناير/ك2 عن تأسيس تحالف أحزاب جديد أطلق على نفسه اسم “نصر العراق”، وهو تحالف ضم 25 كيانا في انتظار التحاق ضعفهم من الكيانات الأخرى ولا تزال المشاورات جارية معها لضمها إليه.



يضم “نصر العراق” أحزابا لها أصول تأريخية إسلامية مثل تيار الحكمة ومنظمة بدر وحزب الفضيلة وتيار الإصلاح ومستقلون والمجلس الأعلى، والعشرات من الكيانات المتوسطة والصغيرة من الليبراليين والحشود الشعبية والعشائرية والمناطقية وحشد المقاومة الإسلامية” الولائية” والكيانات العشائرية وغيرها، اجتمعت كلها حول شخص الدكتور حيدر العبادي، وتقاربت مع بعضها خلال مرحلة الحرب على داعش.غير أن اللافت للنظر هو أنه تم الحديث في البداية عن تقارب مع التيار الصدري وهذا التحالف، لكن بيان زعيم التيار الصدري أكد فشل تلك المحاولات، ما يؤشر إلى صعوبات قادمة قد تواجه استمرار مشاركة هذه الكيانات الكثيرة في هذا التحالف كونها مختلفة في الخطاب والفكر والمنهج والوسائل والاهداف وحتى في أدبيات العمل التنظيمي.1-من جهة، يعتبر انضمام أحزاب لتحالفات من هذا النوع إقرارا بضعف تمثيليتها وعجزها عن الفعل المؤثر في الساحة السياسية.



فمعظم هذه الأحزاب هي أحزاب جديدة عدا 9 منها، لا يتجاوز عدد منخرطيها أحيانا بعض الالاف أو عشرات الالاف.



فمعظم هذه الأحزاب نشأت بعد 2014، حيث نجد اليوم في العراق 206 كيانا سياسيا، ويقال أن هناك أكثر من 55 تحالفا لخوض الأنتخابات منها 32 تحالفا حقيقيا و23 تحالفا فارغا من اسباب ومعطيات المنافسة.2-أما من جهة ثانية، فإن هذه التحالفات تبدو في حقيقتها متأرجحة بين منطقين: منطق الاشتراك في قناعات فكرية ومذهبية “شيعيّة”، ومنطق تقاسم الحظوظ والفرص تحالفات انتخابية مرحلية، وهذا الأخير يتطلب أكثر من مجرد التوافق الفكري أو المنهجي.ومن الغريب أن منطق التحالفات الكبيرة يبقى حصرا على أحزاب المكونات الكبيرة الشيعية والسنية والكردية الساعية الى مناصب الرئاسات الثلاثة، ولا يكاد أحد يتحدث عن إمكانية نجاح تحالفات جديدة من خارج هذه المكونات.لكن ذلك طبيعي من وجهة نظر المراقبين، فكل هذه التحالفات إنما تنشأ للتوافق على هذه المناصب الرئيسية، ومن أجل جمع أكبر عدد ممكن من الناخبين لمنع اكتساح الأحزاب الجديدة لهذه الأعراف السياسية( رئاسة الوزراء شيعية ورئاسة البرلمان سنية ورئاسة الجمهورية كردية).وتبدو أن معارك النصر على داعش صنعت من شخصية العبادي كارزمة مسيطرة على التيار الإسلامي الشيعي عدا التيار الصدري وحلفاء السيد المالكي.في الأثناء، يبدو لكثير من المراقبين أن تأجيل الانتخابات بعيدا لعدم وجود مخرج قانوني ودستوري، حتى مع وجود أسباب تقنية وأيضا أسباب سياسية تتلخص في عدم قدرة الكرد والسنة والاقليات على تنظيم أنفسهم قبل الموعد الأصلي للانتخابات في 12 مايو/ايار2018.بالنسبة لكثير من المتابعين للشأن الأنتخابي العراقي، يبقى المشهد السياسي موزعا بين ثلاثة تحالفات رئيسية: تحالف نصر العراق، تحالف الوطنية، والقائمة الكردستانية، حيث ترجح كثير من الأوساط أستبدال هذا الأخير لصالح تحالف برهم صالح والتغيير والاتحاد الإسلامي.على مستوى الحضور الإعلامي تبدو التحالفات التي يعقدها الدكتور العبادي أكبر بكثير من أهميتها في الواقع، وخاصة في قدرتها على إحداث تغييرات كبيرة في الرأي العام الذي سيحدد مصير الانتخابات القادمة.وقد أثر تحالف العبادي مع الحشد على نصيب من مصداقيته بالنسبة للصدر وعامة السنة والكرد والسفارات الغربية والعربية وفي أوساط كثيرة.ومن خلال متابعة هذه التطورات يمكن القول أن الدكتور العبادي اتخذ مواقف أفقدته حاليا الكثير من حظوظه للفوز المريح بولاية ثانية في حملته ضد خصومه وايضا بالضد من حلفائه الطامعين بالمنصب بدلا منه، بل إن أكثر المتفائلين لا يرجح أن يكون للتحالفات التي يعقدها تأثيرا كبيرا على نتيجة الاقتراع المزمع تنظيمه والكثير يعتقد تكرار نتائج 2010.فمحاولة كسب اكبر عدد من الكيانات على حساب التغيير والتجديد الذي من المفترض أن يدعم العراق سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، لا يخدم الصورة التي يريدها الدكتور العبادي اكتسابها بوصفه في الوقت نفسه قيادي في حزب الدعوة وإسلامي ساعي الى مكافحة الفساد والإصلاح.

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