ابو كلل: زعيم التيار الصدري سيبقى حليفنا السياسي

2018/01/14 | 23:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} اكد عضو المكتب السياسي لتيار الحكمة بليغ أبو كلل، ان زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر سيبقى حليف تيار الحكمة السياسي.وذكر أبو كلل في برنامج {بجرأة} بثته قناة الفرات الفضائية الليلة ان" التحالف الثلاثي {النصر والحكمة والفتح} سينهي لغة المحاصصة والقومية، وسينتهي وفق الاغلبية الوطنية".واوضح ان" تيار الحكمة الوطني هو الحاجة الأساسية لهذا التحالف"، مشيرا الى انه" كان يسعدنا ان ينضم الينا التيار الصدري ولكن كانت لديه وجه نظر ونحن نحترمها".واوضح ان" زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر اصدر بيانا بذلك، ونحن نقدر هذا القرار"، مشيرا الى انه" سيبقى حليف من حلفائنا السياسيين".انتهى

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