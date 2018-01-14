الإثنين 15 كانون الثاني 2018 م (28 ربيع الثاني 1439 هـ)


مدير علاقات مكتب المرجع الشيرازي يبحث إمكانية تطوير المزارات الشيعية بالعراق
2018/01/14 | 23:40
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- كربلاء / عدي الحاج

بحث مسؤول مكتب العلاقات العامة لمرجعية آية الله العظمى السيد صادق الحسيني الشيرازي (دام ظله)، السيد عارف نصر الله، مع وفد من الأمانة العامّة للمزارات الشيعية في العراق امكانية تطوير المزارات في كربلاء. 

وذكر نصر الله، انه "جرى خلال اللقاء بحث نقاط عدّة لتطوير المزارات الشيعية في العراق عموماً ومحافظة كربلاء المقدسة خصوصاً ودراسة إمكانية توسيع بعض المزارات وإستثمار مساحاتها بشكل أوفر ما يُؤمّن للزائر راحة وخدمة فائقة يستحقّها المزار وزوّاره".

مضيفاً "كما تطرّق الوفد للحديث عن مكانة العلامة أحمد بن فهد الحلي (رحمه الله) وشخصيته العلمية الفذّة وكراماته الباهرة والنشاطات التبليغية والقرآنية التي تُقام في مزاره على مدار العام وتوافد الزوّار عليه من كل مكان".

انتهى /خ.

التعليقات

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مدير علاقات مكتب المرجع الشيرازي يبحث إمكانية تطوير المزارات الشيعية بالعراق) نشر أولاً على موقع (النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مدير علاقات مكتب المرجع الشيرازي يبحث إمكانية تطوير المزارات الشيعية بالعراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النبأ).


كامل التفاصيل في: النبأ ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ بالفيديو.. سرقة فتاة باحترافية في مطعم مزدحم
⋙ تكليف اللواء احمد شمخي مديراً عاما للعقود في وزارة الداخلية
⋙ تغييرات في المناصب بوزارة الداخلية ابرزها قيادة شرطة ميسان ودائرة العقود
⋙ القبض على عصابة تختص بسرقة السيارات في كركوك
⋙ النجف الاشرف : "الكف الذهبي" في قبضة العدالة
بالفيديو والصور
⋙ بالفيديو.. سرقة فتاة باحترافية في مطعم مزدحم
⋙ فيديو| جميل مزهر: الجبهة الشعبية ستطالب بمساءلة عباس عن عدم تنفيذ قرارات المركزي
⋙ بالصور: الحكيم ينضم للعبادي والحشد.. والصدر يهاجم
الأكثر شيوعا
كركوك كردستان
العراق داعش
بغداد اربيل
العطلة لبنان
الحشد راوة