مدير علاقات مكتب المرجع الشيرازي يبحث إمكانية تطوير المزارات الشيعية بالعراق

2018/01/14 | 23:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كربلاء / عدي الحاج

بحث مسؤول مكتب العلاقات العامة لمرجعية آية الله العظمى السيد صادق الحسيني الشيرازي (دام ظله)، السيد عارف نصر الله، مع وفد من الأمانة العامّة للمزارات الشيعية في العراق امكانية تطوير المزارات في كربلاء.

وذكر نصر الله، انه "جرى خلال اللقاء بحث نقاط عدّة لتطوير المزارات الشيعية في العراق عموماً ومحافظة كربلاء المقدسة خصوصاً ودراسة إمكانية توسيع بعض المزارات وإستثمار مساحاتها بشكل أوفر ما يُؤمّن للزائر راحة وخدمة فائقة يستحقّها المزار وزوّاره".

مضيفاً "كما تطرّق الوفد للحديث عن مكانة العلامة أحمد بن فهد الحلي (رحمه الله) وشخصيته العلمية الفذّة وكراماته الباهرة والنشاطات التبليغية والقرآنية التي تُقام في مزاره على مدار العام وتوافد الزوّار عليه من كل مكان".



انتهى /خ.

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