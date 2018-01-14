حمد يحدد طموحاته مع الطلبة رغم الظروف الصعبة

2018/01/14 | 23:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [أين- بغداد]قاد المدرب الجديد للطلبة، عصام حمد، أول مران له مع الفريق، مساء اليوم الأحد، بعد تسلمه المهمة بشكل رسمي، خلفًا للمدرب الروماني السابق، تيتا فاليريو.وذكر حمد في تصريح صحفي "لا توجد مهمة تدريبية خالية من المجازفة، والطلبة مر ويمر بظروف صعبة، نتيجة الأوضاع المالية، مهمتي هي إعادة الصورة البراقة لهذا الفريق، وهي ليست سهلة، حيث تحتاج تضافر جهود الإدارة، والجهاز الفني، واللاعبين".واوضح "أملك تصورًا كاملَا عن الطلبة، والوحدة التدريبية، اليوم، أوضحت لنا الصورة بشكل أدق، وقد اتفقت مع الإدارة، على ترميم الفريق، أثناء فترة الانتقالات الشتوية، بإضافة عدد من اللاعبين".وتابع حمد "أطمح لقيادة الفريق إلى المنافسة، نعم الفارق وصل لـ12 نقطة مع المتصدر، لكن الدوري ما زال في بدايته، وإذا تسلحنا بالثقة الكبيرة، والرغبة الحقيقية في العودة، وأضفنا بعض اللاعبين، حسب حاجتنا، أعتقد ستكون لدينا فرصة".وأوضح ان "التعاقد مع لاعبين محترفين، فكرة مطروحة، في حال عجزنا عن إيجاد لاعب محلي، قادر على ارتداء قميص الفريق، لكن تركيزنا ينصب على 4 لاعبين سوبر، سيمثلون إضافة نوعية".وقاد حمد، الزوراء، الموسم الماضي، إلى لقب كأس العراق، بالفوز في المباراة النهائية على نفط الوسط، بهدف دون رد، جاء بالثواني الأخيرة.

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