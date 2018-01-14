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الموسوي : من السابق لأوانه الحديث عن شخصية رئيس الوزراء المقبل
2018/01/14 | 23:45
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

أكد عضو كتلة بدر النيابية محمد الموسوي أن من السابق لأوانه الحديث عن شخصية رئيس الوزراء المقبل للعراق ، موضحاً أن هذا المنصب وفق الدستور هو من حصة الكتلة الأكبر في البرلمان.

الموسوي وفي تصريح خص به الموقع الالكتروني لقناة الغدير الفضائية ، قال إن رئاسة الوزراء هي من حصة الكتلة الأكبر في البرلمان وفق الدستور الذي صوت عليه العراقيين ، وفيما أكد ان من السابق لأوانه الحديث عن شخصية رئيس الوزراء المقبل ، أكد أن تحالفات قد يتم الاعلان عنها بعد إجراء الانتخابات لتكوين كتلة أكبر يكون رئيس الوزراء المقبل من نصيبها.وعن طبيعة التحالفات السياسية التي تنتهجها منظمة بدر ، أكد الموسوي أن "بدر" تؤكد على اهمية التحالف مع القوائم الانتخابية التي شاركت في قتال عصابات "داعش" الإرهابية وقضت على وجودها على الأرض العراقية.واوضح عضو كتلة بدر النيابية عن محافظة النجف الاشرف أن "ما نخشاه هو أن بعض دول الجوار تحاول التدخل في الشأن الانتخابي العراقي ، مشيرا الى ان هناك دولاً لم يسمها تحاول الدفع بشخصيات موالية لها للمشاركة في العملية الانتخابية.انتهىم .

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