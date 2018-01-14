الإثنين 15 كانون الثاني 2018 م (28 ربيع الثاني 1439 هـ)


بغداد.. انتشار أمني في الاعظمية والكاظمية بعد سماع دوي انفجار
2018/01/14 | 23:45
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد اليوم

أفاد مصدر في وزارة الداخلية، الاحد، بان قوات أمنية انتشرت في مدينتي الكاظمية والاعظمية وحولها في بغداد، ب...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( بغداد.. انتشار أمني في الاعظمية والكاظمية بعد سماع دوي انفجار) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( بغداد.. انتشار أمني في الاعظمية والكاظمية بعد سماع دوي انفجار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).


كامل التفاصيل في: بغداد اليوم ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ بالفيديو... أهداف مباراة برشلونة وريال سوسيداد في الدوري الإسباني
⋙ بالفيديو.. سرقة فتاة باحترافية في مطعم مزدحم
⋙ تكليف اللواء احمد شمخي مديراً عاما للعقود في وزارة الداخلية
⋙ تغييرات في المناصب بوزارة الداخلية ابرزها قيادة شرطة ميسان ودائرة العقود
⋙ القبض على عصابة تختص بسرقة السيارات في كركوك
بالفيديو والصور
⋙ بالفيديو... أهداف مباراة برشلونة وريال سوسيداد في الدوري الإسباني
⋙ بالفيديو.. سرقة فتاة باحترافية في مطعم مزدحم
⋙ بالصور: الحكيم ينضم للعبادي والحشد.. والصدر يهاجم
الأكثر شيوعا
كركوك كردستان
العراق داعش
بغداد اربيل
العطلة لبنان
الحشد راوة