بغداد.. انتشار أمني في الاعظمية والكاظمية بعد سماع دوي انفجار

2018/01/14 | 23:45

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بغداد اليوم

أفاد مصدر في وزارة الداخلية، الاحد، بان قوات أمنية انتشرت في مدينتي الكاظمية والاعظمية وحولها في بغداد، ب...





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