2018/01/14 | 23:45
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- القنصلية الألمانية في أربيل: نأمل باستئناف الرحلات الدولية من مطارات كوردستان بأقرب وقت هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع رووداو الإلكتروني بتاريخ: 2018/01/14 | 23:45.
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وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القنصلية الألمانية في أربيل: نأمل باستئناف الرحلات الدولية من مطارات كوردستان بأقرب وقت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع رووداو.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القنصلية الألمانية في أربيل: نأمل باستئناف الرحلات الدولية من مطارات كوردستان بأقرب وقت) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القنصلية الألمانية في أربيل: نأمل باستئناف الرحلات الدولية من مطارات كوردستان بأقرب وقت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).