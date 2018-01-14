صورة للسيّد نصر الله والشهيد القائد عماد مغنية في ’تل أبيب’

2018/01/14 | 23:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وذلك في سياق الحرب الإعلامية التي يخوضها حزب الله ضد الكيان الصهيوني الغاصب.ولم يصدر عن الجانب الإسرائيلي أي تعليق.



وكان نصر الله قد وعد في وقت سابق أن المقاومة سوف تدخل مدينة القدس، خلال هذه الحقبة الزمنية.انتهي**2054 ** 2342

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