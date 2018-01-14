انفجار جسم غريب قرب معرض الكتاب في الكاظمية شمالي بغداد

2018/01/14 | 23:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ الغد برس:افاد مصدر امني، اليوم الاحد، بان جسما غريبا انفجر شمالي بغداد.وذكر المصدر "للغد برس" ان "جسم غريب انفجر قرب معرض الكتاب في الكاظمية"، مضيفا "دون تسجيل اي اصابات بشرية تذكر".

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وتشهد العاصمة بغداد خروق وتوترات امنية تتمثل بتفجير سيارات مفخخة وعبوات ناسفة، اضافة الى عمليات الاغتيال المنظمة.

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