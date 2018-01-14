ستيفن هوكينغ يدق جرس الخطر بشأن التغير المناخي

2018/01/14 | 23:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لندن - أكد العالم الفيزيائي الشهير ستيفن هوكينغ أن الإنسانية تواجه في الوقت الحاضر تحديا كبيرا يتمثل في استمرار ظاهرة الاحترار المناخي التي ستؤدي إلى كوارث مدمرة على الأرض.

وصرح أستاذ جامعة كامبريدج في فيديو يتحدث فيه حول الكون ومستقبل الأرض والكواكب، أن "استمرار ارتفاع درجات حرارة الأرض سيجعل الحياة عليها لا تطاق" حيث افترض العالم أن "الأرض قد تكرر مصير كوكب الزهرة، وتتحول إلى كوكب خال من الحياة".

ووفقا لموقع روسيا اليوم نقلا عن وكالة نوفوستي استند هوكينغ في استنتاجاته إلى بيانات وكالة الفضاء الأميركية ناسا والتي تشير إلى أن "الزهرة قبل نحو 4 مليارات سنة كان شبيها بكوكب الأرض، واحتوى سطحه على الكائنات والنباتات والعديد من الأحياء، لكن الغازات التي احتبست فيما بعد في محيطه رفعت من حرارة سطحه بمقدار 460 درجة مئوية، ما أدى إلى اختفاء كل تلك الأحياء".

وذكر العالم الذي يطلق بين الفترة والأخرى تحذيرات متعلقة بمستقبل البشرية "إذا التقيتم شخصا ينكر مشاكل ارتفاع الحرارة على الأرض فيجب أن ترسلوه إلى الزهرة، وسأسدد شخصيا تكاليف الرحلة".



ساخرا من الذين ينكرون أكبر تحد يواجه العالم.

واوضح هوكينغ "على الناس البدء بالتفكير في البحث عن وطن بديل وخصوصا مع تنامي ظاهرة الاحتباس الحراري".

وكان العالم البريطاني أطلق في نهاية عام 2016 صيحة كبرى ضد ثورة التكنولوجيا في مجال الذكاء الصناعي التي يشهدها العالم منذ سنوات.

وذكر هوكينغ إن الذكاء الاصطناعي يمكن ان يكون أسوأ شيء يحدث للبشرية من أي وقت مضى.

وفي تصريح رهيب ومثير للقلق توقع هوكينغ أن الروبوتات يمكن أن تتطور لدرجة أنها ستصبح "أسلحة قوية مستقلة" أو طريقة جديدة لـ"قمع الكثيرين".

وتجيء هذه التصريحات بشأن المناخ من عالم أنجز للبشرية الكثير في مجال الفيزيائيات والعلوم الرياضية ويقول مهتمون بالشأن المناخي أن على العالم أخذها بعين الأهمية والجدية القصوى.

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