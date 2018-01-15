الإثنين 15 كانون الثاني 2018 م (28 ربيع الثاني 1439 هـ)


تكليف المحمداوي قائدا لشرطة ميسان واللواء احمد شمخي مديرا عاما للعقود بالداخلية
2018/01/15 | 00:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- تكليف المحمداوي قائدا لشرطة ميسان واللواء احمد شمخي مديرا عاما للعقود بالداخلية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تكليف المحمداوي قائدا لشرطة ميسان واللواء احمد شمخي مديرا عاما للعقود بالداخلية) نشر أولاً على موقع (وكالة السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تكليف المحمداوي قائدا لشرطة ميسان واللواء احمد شمخي مديرا عاما للعقود بالداخلية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة السومرية نيوز).


كامل التفاصيل في: وكالة السومرية نيوز ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ بالفيديو... أهداف مباراة برشلونة وريال سوسيداد في الدوري الإسباني
⋙ بالفيديو.. سرقة فتاة باحترافية في مطعم مزدحم
⋙ تكليف اللواء احمد شمخي مديراً عاما للعقود في وزارة الداخلية
⋙ تغييرات في المناصب بوزارة الداخلية ابرزها قيادة شرطة ميسان ودائرة العقود
⋙ القبض على عصابة تختص بسرقة السيارات في كركوك
بالفيديو والصور
⋙ بالفيديو... أهداف مباراة برشلونة وريال سوسيداد في الدوري الإسباني
⋙ بالفيديو.. سرقة فتاة باحترافية في مطعم مزدحم
⋙ بالصور: الحكيم ينضم للعبادي والحشد.. والصدر يهاجم
الأكثر شيوعا
كركوك كردستان
العراق داعش
بغداد اربيل
العطلة لبنان
الحشد راوة