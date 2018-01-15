2018/01/15 | 00:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ الغد برس:اكد عضو اللجنة القانونية النيابية، كامل الزيدي، اليوم الاحد، على ان البرلمان سيصوت بجلسة الاثنين على قانون انتخابات مجالس المحافظات، وحسم المادة المتعلقة بانتخابات كركوك.

حمل التطبيق

على جوجل بلاي

حمل التطبيق

على متجر التطبيقات

واوضح الزيدي في تصريح "للغد برس" إن "جلسة الاربعاء المقبل ستشهد ايضا حسم قانون انتخابات مجلس النواب والتصويت عليه"، مشيرا إلى أن "المجلس سيصوت على فقرة مهمة ضمن القانون وهي موعد اجراء الانتخابات".ولفت الزيدي الى انه "تم الاتفاق مع الكرد على عدم قيامهم بكسر النصاب ولديهم مهلة لحين يوم الخميس للتفاوض مع بغداد بشأن الموازنات المالية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اللجنة القانونية :البرلمان سيصوت على قانون انتخابات مجالس المحافظات يوم غد الاثنين ) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اللجنة القانونية :البرلمان سيصوت على قانون انتخابات مجالس المحافظات يوم غد الاثنين ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).