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فيديو| جميل مزهر: الجبهة الشعبية ستطالب بمساءلة عباس عن عدم تنفيذ قرارات المركزي
2018/01/15 | 00:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

قال عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، جميل مزهر، إن الجبهة الشعبية تتطلع لقرارات من المجلس المركزي الفلسطيني ترتقي لحجم التحديات التي واجهت فلسطين، مؤكدا أنهم سيقدمون مذكرة لمساءلة الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، لعدم تنفيذ قرارات المركزي عام 2015..

التفاصيل يسردها خلال مشاركته عبر برنامج أوراق فلسطينية، مع الإعلامية روان الصوراني.

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