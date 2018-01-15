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🔴 كلوب يواصل تألقه أمام كبار البريميرليج
2018/01/15 | 00:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

هاي كورة – واصل المدير الفني لنادي ليفربول، يورجن كلوب تألقه في مواجهة الستة الكبار بالدوري الإنجليزي، حيث تمكن من الفوز في 11 مباراة وتعادل في 10 وخسر إثنان فقط، محققاً 48 نقطة من أصل 78.

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