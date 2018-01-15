مصر: الزمالك يواصل النتائج السلبية

2018/01/15 | 00:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وفشل الزمالك الذي حقق التعادل الخامس له من أصل 18 مباراة هذا الموسم (فاز ثماني مرات وخسر خمس مرات)، في تعويض خسارته القاسية في المرحلة الماضية أمام الأهلي صفر-3.

وبات الزمالك حاليا خامس الترتيب برصيد 29 نقطة، بينما رفع الانتاج رصيده الى 23 نقطة في المركز التاسع.

وخطف الداخلية نقطة ثمينة من مضيفه بتروجت بتعادلهما 1-1 على استاد السويس.



تقدم بتروجت عن طريق كريم طارق (37) وتعادل أحمد صابر للداخلية (86) .



ورفع بتروجت رصيده إلى 21 نقطة في المركز الثاني عشر بفارق الأهداف خلف مصر المقاصة، والداخلية الى 22 نقطة في المركز العاشر بفارق الأهداف خلف الانتاج الحربي.

وحقق سموحة فوزا قاسيا على ضيفه انبي 4-0، بأهداف لكل من السيد فريد (27 من ركلة جزاء و72) ، ومحمد حمدي زكي (89 من ركلة جزاء)، والغاني أوغستين أوكرا (90+2).

وطرد حارس انبي عماد السيد في الدقيقة 67 بعد نيله الانذار الثاني لتسببه بركلة جزاء.



ورفع سموحة رصيده إلى 29 نقطة في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد انبي عند النقطة 28 في المركز السادس.

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