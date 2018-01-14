أخبار الانتقالات – أرسنال يقترب من بديل سانشيز

2018/01/15 | 00:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شادي نبيل فيسبوك تويتر أقترب أرسنال من التعاقد مع البرازيلي مالكوم جناح بوردو الفرنسي خلال الانتقالات الشتوية الحالية لتعويض الرحيل المحتمل للشيلي سانشيز.

ويعقد مسئولو النادي الإنجليزي اجتماعاً يوم الاثنين مع وكلاء اللاعب من أجل وضع الاتفاق على الصفقة والتي من المتوقع ان تكلف خزائن أرسنال 44 مليون إسترليني، وسجل مالكوم 7 اهداف بالدوري مع فريقه وصنع 5 آخرين.

وكان راؤول سانليهي مدير الكرة الجديد في أرسنال قد شارك بشكل كبير في المفاوضات على الرغم من انه لم يبدأ رسميا دوره في النادي والمقرر يوم الاول فبراير، وأعلن أرسين فينجر اهتمامه بالبرازيلي بعد هزيمة ارسنال في بورنموث اليوم لكنه قال "لا يوجد شيء ملموس".مواد متعلقة ليفربول يوقف قطار سيتي عن الاقتراب من سلسلة أرسنال وتشيلسي فينجر: سانشيز سيرحل عن أرسنال خلال 48 ساعة مصائب قومًا عند قوم فوائد..



أرسين فينجر الأسعد في العالم بهزيمة سيتي أرسنال وبورنموث..



هكذا يبدو فريقكم بدون سانشيز

وأكد فينجر أنه يمكنه الموافقة على صفقة تبادلية مع مانشستر يونايتد بين سانشيز ومختاريان، على الرغم من تواجد مانشستر سيتي في سباق التعاقد مع الشيلي الدولي الذي لم يحدد وجهته حتى الآن.

وتلقى أرسنال هزيمة جديدة اليوم على يد بورنموث بهدفين مقابل هدف رغم تقدمه في النتيجة حتى الدقيقة 70 من اللقاء.

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