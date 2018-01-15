الإثنين 15 كانون الثاني 2018 م (28 ربيع الثاني 1439 هـ)


#فارس محمود - خطوات فضحت اكاذيب قديمة! (وسمح للمراة في السعودية بدخول الملاعب!)
2018/01/15 | 00:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #فارس_محمود لم يكن يوم امس (12 من كانون الثاني) يوما عاديا اخر في حياة المجتمع السعودي، اذ شهدت احد مباريات دوري المحترفين حضور لافت للنساء لاول مرة في مبارة كرة قدم في السعودية، نساء توشحن بالوان نواديهم بجو يغمره الفرح، وقبلها شهدنا انتشار الدعايات الواسعة لمطربين من اخر طراز عصري لاجراء الحفلات الغنائية هناك، وقبلها، تحطيم تلك القضية التي كانت اقرب الى المستعصية بالسماح للنساء بقيادة السيارات، كما اعيد افت......

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