2018/01/15 | 00:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كنتُ أنوي اليوم الكتابة عن عازفة الفلوت المصريّة الشهيرة إيناس عبد الدايم التي أصبحت أول وزيرة ثقافة في تاريخ مصر ، لتجلس على كرسيّ طه حسين ، وفي سيرتها الذاتية نقرأ أنها واجهت بصلابة وشجاعة الرئيس الإخواني محمد مرسي الذي قرر آنذاك إغلاق دار الأوبرا المصرية ، ولكني تراجعت فأنا أعرف جيداً أن الكثير من … لنبدأ مع الفتلاوي !!

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