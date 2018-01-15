ضابط يمني يوضح حقيقة سيطرة قوات هادي على جبل

2018/01/15 | 00:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال العميد عزيز راشد، نائب المتحدث باسم الجيش اليمني المتحالف مع "أنصار الله"، أن ثلاث سنوات من الحرب مع التحالف شهدت الكثير من عمليات الكر والفر، يستحوذون فيها على بعض المناطق تحت غطاء جوي وسرعان ما نقوم باستعادتها.

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