2018/01/15 | 00:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وكشفت مديرية شرطة محافظة النجف الاشرف في بيان لها مساء اليوم الاحد عن تمكن مكافحة الاجرام في المحافظة من القبض على عصابة تسمي نفسها بعصابة "الكف الذهبي" ولها امتداد في محافظات أخرى. وأوضحت بيان المديرية "على إثر معلومات دقيقة تم تشكيل فريق عمل برئاسة قائد شرطة النجف العميد الحقوقي ماجد حاكم كاظم ومدير مكافحة الإجرام العقيد سامي حمود غزاي ومجموعة من الضباط والمنتسبين من مكافحة الإجرام وبعد جهود كبيرة استمرت لعدة أيام أثمرت عن القاء القبض على العصابة التي تختص بعمليات سرقة الموجودات في داخل العجلات الثمينة والقابلة للسرقة من خلال كسر زجاج العجلات بعد متابعة أصحابها ومراقبتهم". واضافت المديرية ان "العصابة اعترفت على قيامها بتنفيذ احد عشر جريمة سرقة في محافظة النجف الاشرف وان لهذه العصابة امتداد في محافظات أخرى ينتمي لها باقي أفراد العصابة ".وأكدت قيادة شرطة النجف الاشرف أن العصابة تمت إحالتها الى القضاء لينالوا جزائهم العادل. انتهىم .

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