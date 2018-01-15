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القبض على عصابة تختص بسرقة السيارات في كركوك
2018/01/15 | 00:20
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- كركوك ناو أعلن جهاز مكافحة الارهاب في مؤتمر صحفي عقد اليوم الاحد، عن القاء القبض على عصابة مختصة بسرقة السيارات اعترفت بسرقة 27 سيارة داخل مركز مدينة كركوك.

وذكر الرائد زياد عبد الله معاون مدير شعبة استخبارات في قيادة عمليات خاصة الثانية في موتمر صحفي حضره (كركوك ناو) لقد “تم القاء القبض على عصابة لسرقة […]

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