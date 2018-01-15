تغييرات في المناصب بوزارة الداخلية ابرزها قيادة شرطة ميسان ودائرة العقود

2018/01/15 | 00:21

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بغداد اليوم

كشف مصدر مطلع، عن تغييرات في المناصب داخل وزارة الداخلية، ابرزها قيادة شرطة ميسان ودائرة العقود في الوزار...





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