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تغييرات في المناصب بوزارة الداخلية ابرزها قيادة شرطة ميسان ودائرة العقود
2018/01/15 | 00:21
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد اليوم

كشف مصدر مطلع، عن تغييرات في المناصب داخل وزارة الداخلية، ابرزها قيادة شرطة ميسان ودائرة العقود في الوزار...

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