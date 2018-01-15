2018/01/15 | 00:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برسافاد مصدر مطلع اليوم الاحد، بتكليف اللواء احمد شمخي مديراً عاما للعقود في وزارة الداخلية.وذكر المصدر "للغد برس" انه "تم تكليف اللواء احمد شمخي مدير عام للعقود، بدل عن اللواء كريم السوداني".

حمل التطبيق

على جوجل بلاي

حمل التطبيق

على متجر التطبيقات

واضاف "تم تكليف اللواء ظافر عبد الفياض المحمداوي بمنصب قائد شرطة ميسان، بدلا عن العميد نزار موهي الساعدي، نتيجة تراجع الوضع الامني في محافظة ميسان".واشار المصدر الى ان "هناك تغيرات عديدة داخل وزارة الداخلية سياتم الاعلان عنها لاحقاً".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تكليف اللواء احمد شمخي مديراً عاما للعقود في وزارة الداخلية ) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تكليف اللواء احمد شمخي مديراً عاما للعقود في وزارة الداخلية ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).