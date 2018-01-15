بالفيديو.. سرقة فتاة باحترافية في مطعم مزدحم

2018/01/15 | 00:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز} انتشر فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، يظهر لحظة قيام أحد اللصوص المحترفين بسرقة حقيبة فتاة جالسة مع أسرتها في أحد المطاعم في العاصمة البريطانية لندن.وأظهر مقطع الفيديو، لحظة اقتراب اللص من مكان جلوس الفتاة التي وضعت حقيبتها بجوارها، ثم خلع معطفه واستخدمه في إخفاء يده أثناء سرقة الحقيبة، وفي المرة الأولي فشل، وأعاد المحاولة مرة ثانية ليتمكن في النهاية من سرقة الحقيبة.انتهى

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