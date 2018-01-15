نعمة: بامكان المحاضرين بالمجان مقاضاة الحكومة بتهمة النصب والاحتيال (556)

2018/01/15 | 12:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت النائب عن ائتلاف دولة القانون عواطف نعمة، اليوم الاثنين، أنه يحق للمعلمين والمدرسين المحاضرين بشكل مجاني مقاضاة الحكومة ووزارة التربية.

وذكرت نعمة في بيان صحفي، ان "المادة ٣٤ من الدستور العراقي تلزم صاحب العمل بدفع أجر العامل"، مبينة "اننا نجد جميع موظفي العقود التابعيين للوزارات يعملون بأجر مادي عدا موظفي عقود وزارة التربية (المحاضرين) فإنهم يعملون بصفة مجانية، وهذا مخالف للقانون".

واضافت نعمة أن "الكتاب الذي يوقع عليه المحاضر والذي ينص على عمله بصفة مجانية وعدم قيامه بالمطالبة بالتعيين هو مخالف للقانون وباطل وغير ملزم له"، مشيرا الى ان "ما قامت به الحكومة تحت مسمى (محاضر مجاني) هو عبارة عن اجتهادات شخصية لإستغلال حاجة الخريجين من أجل سد النقص الحاصل في المدارس".

وتابعت ان "هذا العمل يندرج بحسب أحكام المادة (456) من قانون العقوبات ضمن (النصب والإحتيال)"، لافتة الى انه "من حق المحاضرين رفع دعوى قضائية على رئاسة الوزراء ووزارة التربية ومجلس المحافظة بالتعاون مع نقابة المحامين وإلزامهم بإلغاء الكتاب الذي ينص على عدم المطالبة بأجور مادية أو تعيين على الملاك الدائم، وإلزامهم بتثبيتهم على الملاك الدائم، وصرف راتب مدرس أو معلم كامل لجميع المحاضرين وبأثر رجعي من تاريخ صدور أول امر إداري للمحاضر ولغاية الآن، واحتساب خدمتهم كخدمة فعلية لأغراض الترفيع والعلاوة والتقاعد".



انتهى/خ.

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