الإثنين 15 كانون الثاني 2018 م (28 ربيع الثاني 1439 هـ)


تركيا: تشكيل أمريكا قوة أمنية على الحدود السورية
2018/01/15 | 12:16
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- وصف نائب رئيس الوزراء التركي، اليوم الاثنين 15 يناير/كانون الثاني، تشكيل أمريكا "قوة أمنية" على الحدود السورية التركية بأنه "لعب بالنار".

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