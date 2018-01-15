تركيا: تشكيل أمريكا قوة أمنية على الحدود السورية

2018/01/15 | 12:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصف نائب رئيس الوزراء التركي، اليوم الاثنين 15 يناير/كانون الثاني، تشكيل أمريكا "قوة أمنية" على الحدود السورية التركية بأنه "لعب بالنار".

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