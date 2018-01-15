جهانغيري: الوحدة و الحوار الوطني النهج الأمثل لمواجهة امريكا وعدائها تجاه ايران

2018/01/15 | 12:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وخلال المهرجان الثالث والعشرين للابحاث الطبية المقام برعاية جامعة رازي للطب، اضاف جهانغيري اليوم الاثنين، إن امريكا و بالتحديد الرئيس الامريكي دونالد ترامب، مارسا ضغوطا كبيرا علي ايران خلال العام الماضي و ذلك بالتنسيق مع الكيان الصهيوني و عدد من الدول العربية في المنطقة، فيما اوصي عددا من الامريكان ترامب، بمراجعة طبيب نفسي لتصرفاته غير الموزونة.واضاف ان ضغوط امريكا و مخطاطتها مآلها الفشل كما ان محاولاتها بطرح الاحتجاجات الداخلية الاخيرة في ايران في مجلس الامن باءت بالفشل.يتبع..**1110** 2344

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