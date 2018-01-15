اعادة افتتاح الدوائر الحكومية بناحية سليمان بيك في صلاح الدين

2018/01/15 | 12:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السومرية نيوز/ صلاح الدينأعلن مدير ناحية سليمان بيك بمحافظة صلاح الدين طالب البياتي، الاثنين، عن اعادة افتتاح الدوائر الحكومية الرسمية في الناحية ورفع العلم العراقي فوق مبانيها، فيما اكد ان طلبات التسجيل لعودة نازحي الناحية ستكون اول اعمال الناحية المؤمنة بشكل كامل.واوضح، أن "اولى تلك الخطوات التي نعمل عليها هي عودة نازحي الناحية وقراها"، مشيرا الى ان "طلبات العودة سوف تستلم من قبل ادارة الناحية وتدقق فيها لغرض عودة الاهالي".

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