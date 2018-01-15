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بدر والعصائب والكتائب تنسحب من ائتلاف نصر العراق
2018/01/15 | 12:20
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد- العراق اليوم:

أفاد مصدرمطلع، الاثنين، بأن منظمة بدر وحركة العصائب وكتائب حزب الله انسحبت من ائتلاف "نصر ا...

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