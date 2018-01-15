إنطلاق الحوار (الفني) بين بغداد وأربيل برئاسة مهدي العلاق

2018/01/15 | 12:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- آخر تحديث: 15 يناير 2018 - 12:09 م

أربيل/ شبكة أخبار العراق- بدء، اليوم الاثنين، اجتماعٌ بين وفد وزارة الداخلية العراقية، وحكومة اقليم كردستان في اربيل ، لبحث ملفي ادارة مطارات الاخير ومنافذه الحدودية.وذكر مسؤول حكومي في أربيل، اليوم الاثنين، ان وفدا برئاسة الامين العام لمجلس الوزراء مهدي العلاق، بالاضافة الى الفريق موفق الجنابي واللواء مهدي الوائلي وشخصيات أخرى، بدأوا عقد اجتماع مع وزير الداخلية في الاقليم كريم سنجاري ووكيل وزير النقل، ومدراء السدود ومدراء المطارات في اربيل والسليمانية.وكان وفد وزارة الداخلية العراقية وصل من بغداد الى اربيل ، في وقت سابق من اليوم، بهدف استكمال المباحثات مع المسؤولين في حكومة اقليم كردستان، بخصوص رفع الحظر عن الطيران وقضية المعابر الحدودية.وفي السياق ذاته، كشفت وزارة الداخلية، صباح اليوم، ان وفدا من الوزارة توجه الى اقليم كردستان لعقد مباحثات حاسمة حول ادارة المطارات والمنافذ الحدودية.وذكرت الوزارة في بيان مقتضب، ان “وفدا من وزارة الداخلية، ممثلا بـالفريق موفق الجنابي واللواء مهدي الوائلي وشخصيات أخرى، توجه الى اقليم كردستان لعقد مباحثات حاسمة حول ادارة المطارات والمنافذ الحدودية”.وكانت مدير مطار أربيل الدولي، تالار فائق، اعلنت أن يوم الاثنين 15 كانون الثاني 2018 سيشهد عقد مباحثات حاسمة بين حكومتي المركز والاقليم حول مطاري أربيل والسليمانية والمنافذ الحدودية.وذكرت فائق في تصريح لوكالة الانباء الالمانية إن “وفدا من بغداد سيزور أربيل الاثنين، لاستكمال المباحثات حول مطاري السليمانية وأربيل والمنافذ الحدودية”.وأشارت إلى أن “المباحثات بين وفد الإقليم والحكومة العراقية، السبت الماضي كانت مثمرة وأن اجتماع الاثنين سيكون حاسما على صعيد تقرير مصير مطارات إقليم كردستان والمنافذ الحدودية”.ويعد ملف السيطرة على المطارات والمنافذ الحدودية إحدى المسائل الشائكة والعالقة بين بغداد وأربيل، حيث تطالب أربيل بالإدارة المشتركة حسب الدستور العراقي، فيما تطالب بغداد بتسليمها إدارة جميع منافذ الإقليم الحدودية.

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