مجلس النواب يستأنف جلسته والجبوري يدين التفجيرات التي طالت المواطنين

2018/01/15 | 12:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداداستأنف مجلس النواب، اليوم الاثنين، جلسته رقم (٤)، برئاسة رئيس المجلس سليم الجبوري، ويضمن جدول اعمال الجلسة عددا من الفقرات اهما التصويت على القناعة من عدمها بخصوص أجوبة وزير الاتصالات.

وخلال كلمة الافتتاحية للجلسة أدان الجبوري “الاعمال الارهابية التي استهدفت المواطنين الابرياء في العاصمة بغداد” داعيا “الاجهزة الامنية الى اتخاذ الاجراءات الكفيلة لحماية الموطنين، ونُشدد على اهمية الحفاظ على اللحمة الوطنية ومكتسبات النصر المتحققة على الارهاب”.

وضرب ساحة الطيران وسط العاصمة بغداد تفجيران مزدوجان بعد أن فجر انتحاريان نفسيهما وسط تجمع للعمال صباح اليوم في ساحة الطيران بمنطقة باب الشرقي وسط بغداد.

وكانت الحصيلة الأولية للتفجير مقتل ما لا يقل عن 5 أشخاص واصابة 40 آخرين بجروح غالبيتهم من العمال والكسبة كحصيلة أولية للحادث.

من جهتها كشفت وزارة الداخلية وعلى لسان المتحدث باسمها اللواء سعن معن انه “بعد تدقيق المعلومات عن الاعتداء المزدوج في ساحة الطيران وسط بغداد تبين أنه كان بواسطة ارهابيين انتحاريين اثنين ما أدى الى مقتل 16 شخصاً وإصابة 65 آخرين مع وجود أشلاء قرب مكان الحادث.

