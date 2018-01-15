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رجل يلفت الأنظار بقصة شعر غريبة – فيديو
2018/01/15 | 12:20
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- لفت رجل الأنظار بشدة واجتذب عدسات المصورين نحوه في مطار لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية؛ بسبب قصة شعره شديدة الغريبة.

وكان الرجل في طريقه لاستقلال المصعد عندما استوقفه البعض وطالبوه بالتقاط الصور معه، لشعره الغريب الذي قام بحفه من الجانبين وتصفيفه بامتداد رأسي كما لو كان إحدى الشجيرات.

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