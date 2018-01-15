واع/إصابة ثلاثة اشخاص بتفجير جنوبي بغداد

2018/01/15 | 12:20

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15/01/2018 12:08:00 PM | عدد القراءات : 1

واع/بغداد/ل.ع

أفاد مصدر امني، اليوم الاثنين، بأن ثلاثة اشخاص اصيبوا بانفجار عبوة ناسفة جنوبي بغداد.

وذكرالمصدر لمراسل( وكالة انباء الاعلام العراقي/واع) إن "عبوة ناسفة كانت موضوعة على جانب طريق في منطقة جسر ديالى، جنوبي بغداد، انفجرت، صباح اليوم ، ما اسفر عن اصابة ثلاثة اشخاص بجروح متفاوتة".

واوضح المصدر ، أن "قوة امنية فرضت طوقا على مكان الحادث، ونقلت المصابين الى مستشفى قريب لتلقي العلاج".

ت/ل.هـ

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