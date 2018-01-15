الإثنين 15 كانون الثاني 2018 م (28 ربيع الثاني 1439 هـ)


واع/إصابة ثلاثة اشخاص بتفجير جنوبي بغداد
2018/01/15 | 12:20
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

15/01/2018 12:08:00 PM | عدد القراءات : 1

واع/بغداد/ل.ع

أفاد مصدر امني، اليوم الاثنين، بأن ثلاثة اشخاص اصيبوا بانفجار عبوة ناسفة جنوبي بغداد.

وذكرالمصدر لمراسل( وكالة انباء الاعلام العراقي/واع) إن "عبوة ناسفة كانت موضوعة على جانب طريق في منطقة جسر ديالى، جنوبي بغداد، انفجرت، صباح اليوم ، ما اسفر عن اصابة ثلاثة اشخاص بجروح متفاوتة".

واوضح المصدر ، أن "قوة امنية فرضت طوقا على مكان الحادث، ونقلت المصابين الى مستشفى قريب لتلقي العلاج".

ت/ل.هـ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واع/إصابة ثلاثة اشخاص بتفجير جنوبي بغداد) نشر أولاً على موقع (واع) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واع/إصابة ثلاثة اشخاص بتفجير جنوبي بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (واع).


كامل التفاصيل في: واع ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ حكومة إقليم كوردستان تدين التفجير الذي استهدف ساحة الطيران وسط بغداد
⋙ كتلة منتصرون تنسحب من إئتلاف العبادي وتكشف الأسباب
⋙ مبيعات المركزي العراقي من العملة الأجنبية تنخفض 10.5مليون دولار
⋙ تكريم الفائزين في مهرجان رازي لأبحاث العلوم الطبية
⋙ أوباما يروي ماذا حدث له في عام ما بعد الرئاسة
بالفيديو والصور
⋙ رجل يلفت الأنظار بقصة شعر غريبة – فيديو
⋙ بالفيديو.. لحظة تفجير ساحة الطيران
⋙ بالصور.. عسل بنكهة "الكهرباء"
الأكثر شيوعا
كركوك كردستان
العراق داعش
بغداد اربيل
العطلة لبنان
الحشد راوة