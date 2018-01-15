2018/01/15 | 12:20
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
حكومة اقليم كردستان تدين تفجيرات بغداد) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
حكومة اقليم كردستان تدين تفجيرات بغداد
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
حكومة اقليم كردستان تدين تفجيرات بغداد) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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