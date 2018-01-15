إصابة عشرة أشخاص بانهيار طابق في بورصة إندونيسيا

2018/01/15 | 12:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السومرية نيوز/ بغدادأصيب 10 أشخاص على الأقل بانهيار سقف في مبنى البورصة الإندونيسية بجاكرتا قبل تدخل السلطات وإخلاء المكان.وذكر مسؤول في الشرطة إن طابقا انهار وجرح ما لا يقل عن عشرة أشخاص في مبنى بورصة اندونيسيا اليوم الاثنين"، مؤكدا أن ذلك لم يكن بسبب عامل خارجي أو قنبلة.

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