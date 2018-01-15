الدولار يواصل انخفاضه في إقليم كوردستان

2018/01/15 | 12:24

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الاقتصاد نيوز _ بغداد

سجل سعر الصرف الدولار اليوم الاثنين انخفاضا امام العملة المحلية في اسواق إقليم كوردستان.

وبلغ سعر العملة الأمريكية فئة 100 دولار 125 الفا، و500 دينار عراقي في محافظات كوردستان.

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