اصابة ثلاثة اشخاص بتفجير بمنطقة جسر ديالى جنوبي بغداد

2018/01/15 | 12:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

افاد مصدر امني، الاثنين، بأن ثلاثة اشخاص اصيبوا بانفجار عبوة ناسفة جنوبي بغداد.

وذكر المصدر في حديث وتابعته وكالة صدى، إن “عبوة ناسفة كانت موضوعة على جانب طريق في منطقة جسر ديالى، جنوبي بغداد، انفجرت، صباح اليوم ، ما اسفر عن اصابة ثلاثة اشخاص بجروح متفاوتة”.

واوضح المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن “قوة امنية فرضت طوقا على مكان الحادث، ونقلت المصابين الى مستشفى قريب لتلقي العلاج”.

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