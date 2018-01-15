الإثنين 15 كانون الثاني 2018 م (28 ربيع الثاني 1439 هـ)


اصابة ثلاثة اشخاص بتفجير بمنطقة جسر ديالى جنوبي بغداد
2018/01/15 | 12:25
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

افاد مصدر امني، الاثنين، بأن ثلاثة اشخاص اصيبوا بانفجار عبوة ناسفة جنوبي بغداد.

وذكر المصدر في حديث وتابعته وكالة صدى، إن “عبوة ناسفة كانت موضوعة على جانب طريق في منطقة جسر ديالى، جنوبي بغداد، انفجرت، صباح اليوم ، ما اسفر عن اصابة ثلاثة اشخاص بجروح متفاوتة”.

واوضح المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن “قوة امنية فرضت طوقا على مكان الحادث، ونقلت المصابين الى مستشفى قريب لتلقي العلاج”.

اترك تعليق

pressiraq.net/wp-content/uploads/2018/01/14203377_345936409130014_1321778338316920421_n-4-3-150x150
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اصابة ثلاثة اشخاص بتفجير بمنطقة جسر ديالى جنوبي بغداد) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اصابة ثلاثة اشخاص بتفجير بمنطقة جسر ديالى جنوبي بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).

كامل التفاصيل في: وكالة صدى الاعلام ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ حكومة إقليم كوردستان تدين التفجير الذي استهدف ساحة الطيران وسط بغداد
⋙ كتلة منتصرون تنسحب من إئتلاف العبادي وتكشف الأسباب
⋙ مبيعات المركزي العراقي من العملة الأجنبية تنخفض 10.5مليون دولار
⋙ تكريم الفائزين في مهرجان رازي لأبحاث العلوم الطبية
⋙ أوباما يروي ماذا حدث له في عام ما بعد الرئاسة
بالفيديو والصور
⋙ رجل يلفت الأنظار بقصة شعر غريبة – فيديو
⋙ بالفيديو.. لحظة تفجير ساحة الطيران
⋙ بالصور.. عسل بنكهة "الكهرباء"
الأكثر شيوعا
كركوك كردستان
العراق داعش
بغداد اربيل
العطلة لبنان
الحشد راوة