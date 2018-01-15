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بدر: انسحابنا من “نصر العراق” غير مؤكد والمفاوضات ماتزال مستمرة
2018/01/15 | 12:30
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

المعلومة/بغداد..

أكدت منظمة بدر، الاثنين، استمرار المفاوضات بين تحالف الفتح وائتلاف نصر العراق، مشيرة إلى أن انسحابها من الأخير غير مؤكد.

وذكر مدير المكتب الإعلامي للمنظمة أبو جعفر القريشي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “انسحابنا من ائتلاف نصر العراق مايزال غير مؤكد 100%”.

واوضح القريشي، أن “المفاوضات (بين الجانبين) ماتزال مستمرة لغاية الان”، دون اعطاء المزيد من التفاصيل.

وكان القيادي في منظمة بدر كريم النوري رفض في تصريح سابق لـ/المعلومة/، تأكيد انسحاب منظمته من ائتلاف “نصر العراق”، فيما أكد وجود عمليات انسحاب لبعض الفصائل دون تسميتها

وكانت مصادر إعلامية كشفت في وقت سابق عن انسحاب منظمة بدر وحركة عصائب أهل الحق من ائتلاف “نصر العراق” برئاسة رئيس الوزراء حيدر العبادي، فيما لم يصدر أي إعلان رسمي.

انتهى/25م

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