2018/01/15 | 12:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:اعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، القاء القبض على متهم مطلوب وفق المادة 4 ارهاب في سامراء.وذكرت الوزارة في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، ان "مفارز فوج طوارئ الشرطة الخامس المتقدم تمكن من القاء القبض على متهم من مرتكبي الجرائم الارهابية مطلوب وفق المادة 4 ارهاب في قضاء سامراء".

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واضافت انه "تم تسليم المتهم الى قيادة عمليات سامراء".

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