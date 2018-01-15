الإثنين 15 كانون الثاني 2018 م (28 ربيع الثاني 1439 هـ)


القبض على متهم مطلوب وفق المادة 4 ارهاب في سامراء
2018/01/15 | 12:32
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد/ الغد برس:اعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، القاء القبض على متهم مطلوب وفق المادة 4 ارهاب في سامراء.وذكرت الوزارة في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، ان "مفارز فوج طوارئ الشرطة الخامس المتقدم تمكن من القاء القبض على متهم من مرتكبي الجرائم الارهابية مطلوب وفق المادة 4 ارهاب في قضاء سامراء".

حمل التطبيق

على جوجل بلاي

حمل التطبيق

على متجر التطبيقات

واضافت انه "تم تسليم المتهم الى قيادة عمليات سامراء".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على متهم مطلوب وفق المادة 4 ارهاب في سامراء ) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على متهم مطلوب وفق المادة 4 ارهاب في سامراء ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).


كامل التفاصيل في: الغد برس ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ حكومة إقليم كوردستان تدين التفجير الذي استهدف ساحة الطيران وسط بغداد
⋙ كتلة منتصرون تنسحب من إئتلاف العبادي وتكشف الأسباب
⋙ مبيعات المركزي العراقي من العملة الأجنبية تنخفض 10.5مليون دولار
⋙ تكريم الفائزين في مهرجان رازي لأبحاث العلوم الطبية
⋙ أوباما يروي ماذا حدث له في عام ما بعد الرئاسة
بالفيديو والصور
⋙ رجل يلفت الأنظار بقصة شعر غريبة – فيديو
⋙ بالفيديو.. لحظة تفجير ساحة الطيران
⋙ بالصور.. عسل بنكهة "الكهرباء"
الأكثر شيوعا
كركوك كردستان
العراق داعش
بغداد اربيل
العطلة لبنان
الحشد راوة