2018/01/15 | 12:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

في سياسة 15 يناير, 2018 10 زيارة

بغداد/SNG- أفاد مصدرمطلع، الاثنين، بأن منظمة بدر وحركة العصائب انسحبتا من ائتلاف “نصر العراق” الذي يتزعمه رئيس الوزراء حيدر العبادي.

ولم يبلغ المصدر ، أي تفاصيل اخرى عن اسباب الانسحاب والتوجهات المقبلة.

يذكر ان ائتلاف “النصر” الذي يترأسه العبادي وائتلاف “الفتح” الذي يترأسه الامين العام لمنظمة بدر هادي العامري، ويضم المجلس الأعلى برئاسة همام حمودي، و8 من فصائل الحشد الشعبي، و١١ حزباً وكياناً آخرين، منهم عصائب اهل الحق، أعلنا مساء السبت 13 كانون الثاني 2017، ائتلاف “نصر العراق” لخوض الانتخابات المقبلة.

المصدر : السومرية نيوز

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصدر: بدر والعصائب ينسحبان من ائتلاف نصر العراق) نشر أولاً على موقع (اس ان جي) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصدر: بدر والعصائب ينسحبان من ائتلاف نصر العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (اس ان جي).