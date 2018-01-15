الإثنين 15 كانون الثاني 2018 م (28 ربيع الثاني 1439 هـ)


بعد يوم على اعلانه ... تحالف النصر
2018/01/15 | 12:32
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

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عنوان الخبر المرسل:بعد يوم على اعلانه ...

تحالف النصر "يتفتت "

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