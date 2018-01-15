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مكافحة إرهاب كردستان يشتبك مع مسلحين ويقتل ويصيب أربعة منهم
2018/01/15 | 12:32
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أمنيّة

منذ 2018-01-15 الساعة 11:59 (بتوقيت بغداد)

بغداد ـ موازين نيوز

اعلن جهاز مكافحة الإرهاب في اقليم كردستان، الاثنين، عن اشتباك قواته مع مسلحين مجهولين أسفر عن مقتل وإصابة أربعة من المسلحين.

وذكر بيان للجهاز تلقت /موازين نيوز/ نسخة منه، إنه "بعد قرار وزارة العدل في الحكومة الاتحادية اغلاق سجن جمجمال الاتحادي صدر امر من قبل حكومة إقليم كردستان بنقل المتهمين بقضايا الإرهاب من ذلك السجن الى سجن سوسة الاتحادي".

واوضح البيان، أنه "في الساعة 2:30 دقيقة من صباح اليوم بدأت مكافحة الارهاب بتنفيذ الامر بنقل أولئك المتهمين، لكن قواتنا تعرضت الى هجوم بأسلحة ثقيلة من قبل مسلحين".

وأوضح، أنه "تم الرد على ذلك الهجوم من قبل القوات مما اسفر عن مقتل مسلح واصابة ثلاثة واعتقال خمسة اخرين".انتهى29/أ43

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