الإثنين 15 كانون الثاني 2018 م (28 ربيع الثاني 1439 هـ)


الرافدين يصدر بطاقة الماستر كارد لعراقيي الاردن والامارات
2018/01/15 | 12:32
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد/ الغد برس:أعلن مصرف الرافدين، اليوم الاثنين، عن إصدار بطاقة الماستر كارد الدولية للمواطنين العراقيين المقيمين في الأردن ودولة الامارات.وذكر المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقت"الغد برس"، نسخة منه، ان "الرافدين اصدر بطاقة الماستر كارد الدولية للمواطنين العراقيين المقيمين في الأردن ودولة الامارات"، لافتا الى ان "إصدار الماستر كارد الدولية في فروع المصرف في عمان وابو ظبي للعراقيين المقيمين هناك لتسلم مستحقاتهم المالية".

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وأكد البيان ان "فروع المصرف في بيروت وعمان وابو ظبي مستمرة في تقديم افضل الخدمات المصرفية للمقيمين العراقيين في تلك الدول".ويشار الى ان مصرف الرافدين يواصل تقديم الخدمات والتسهيلات المصرفية المختلفة فضلا عن السلف المالية لمختلف شرائح المجتمع.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرافدين يصدر بطاقة الماستر كارد لعراقيي الاردن والامارات ) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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