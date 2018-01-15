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الذهب يوسع مكاسبه لأعلى مستوى في 4 أشهر
2018/01/15 | 12:32
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- مباشر: وسّع معدن الذهب مكاسبه خلال تعاملات اليوم الاثنين، عند أعلى مستوى في 4 أشهر، مع تراجع الدولار.

وبحلول الساعة 9:10 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب بنحو 0.5% إلى 1341.5 دولار للأوقية.

كما زاد سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنحو 0.3%، مسجلاً 1341.3 دولار للأوقية.

ويشهد الدولار الأمريكي حالة من التراجع أمام العملات الرئيسية، حيث هبط لأدنى مستوى في 3 سنوات، بالتزامن مع صعود العملات الأخرى، بدعم السياسات النقدية.

وكان البنك المركزي في اليابان قرر تخفيض مشترياته من السندات، فيما أعلن البنك المركزي الأوروبي البنك ضرورة إعادة تقييم تقديراته ورؤيته المستقبلية، لتعبر عن الأداء الجيد لاقتصادات منطقة اليورو. 

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