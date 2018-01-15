باريس تطالب العراق وسوريا بمحاكمة الإرهابيين الفرنسيين المعتقلين لديهم

2018/01/15 | 12:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورنس بارلي رغبة بلادها فى قيام السلطات المحلية في العراق وسوريا بمحاكمة الارهابيين الفرنسيين المعتقلين لديها.

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