الاولمبي يواجه نظيره الأردني غداً بخيارين

2018/01/15 | 12:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} يبحث المنتخبان العراقي والأردني، عن حسم التأهل للدور الثاني من نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً لكرة القدم المقامة في الصين، وذلك عندما يتواجهان غدا الثلاثاء، في الجولة الثالثة للمجموعة الثالثة.وستقام المباراة في الساعة 2:30 ظهر الغد على ملعب تشانغشو.ويعلم المدرب العراقي عبد الغني شهد، جيداً قدرات الفريق الأردني، وسيسعى إلى امتصاص اندفاعه الهجومي المتوقع، والعمل في البداية على شن هجمات مضادة قد تمكنه من تسجيل هدف يربك به مخططات خصمه.ويعتمد المنتخب العراقي في المباراة على أحمد باسل في حراسة المرمى، فيما ستقع مسؤولية بناء السواتر الدفاعية على برهان جمعة وعلي لطيف وحمزة عدنان وأحمد عبدالرضا.وسيعول المنتخب في بناء هجماته على انطلاقات أمجد عطوان وصفاء هادي وحسين علي وعلاء مهاوي وبشار رسن، حيث سيعمل هؤلاء على إمداد المهاجم إبراهيم بايش بكرات نموذجية لتهديد مرمى رأفت الربيع حارس الأردن.في المقابل يسعى الأولمبي الأردني لتحقيق الفوز لحسم تأهله، وتجنب الدخول في أي حسابات معقدة، فيما يكفي المنتخب العراقي التعادل للانتقال للدور الثاني.ويدخل المنتخب الأردني المباراة، وفي جعبته نقطتين جمعهما من تعادله مع السعودية 2-2، ثم ماليزيا 1-1، فيما يمتلك المنتخب العراقي 4 نقاط، حصدها من فوزه على ماليزيا 4-1، وتعادله مع السعودية بدون أهداف.ويدرك المنتخب الأردني أن الجماهير الأردنية لم تكن راضية عن نتائجه في الجولتين السابقتين ولاسيما أنه تقدم أولاً في المباراتين لكنه في النهاية كان يخرج متعادلاً.ويتوقع أن تأتي المباراة حذرة وقوية من المنتخبين، حيث أن تطلعاتهما تنحصر في حسم التأهل، خاصة أن صفوفهما تضم كوكبة من اللاعبين المميزين القادرين على الحسم.انتهى

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