اانباء عن انسحاب بدر والعصائب من ائتلاف العبادي

2018/01/15 | 12:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر مطلع، اليوم الاثنين، بأن منظمة بدر وحركة العصائب انسحبتا من ائتلاف "نصر العراق" الذي يتزعمه رئيس الوزراء حيدر العبادي.

يذكر ان ائتلاف النصر الذي يترأسه العبادي وائتلاف الفتح الذي يترأسه الامين العام لمنظمة بدر هادي العامري والحكمة برئاسة عمار الحكيم والمجلس الاعلى برئاسة همام حمودي، وحركة العصائب اضافة الى كتل اخرى، أعلنا مساء السبت 13 كانون الثاني 2017، ائتلاف "نصر العراق" لخوض الانتخابات المقبلة.



انتهى/خ.

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